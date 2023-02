Strappo nel centrodestra, dopo la revoca di Paone il sindaco Leccese nomina assessore Stefano Martone

Dopo la rimozione dell'assessore di FdI Mario Paone, il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha provveduto alla nomina di un nuovo assessore, l'avvocato Stefano Martone, al quale sono state attrivuite le deleghe alla polizia Locale, protezione civile, sicurezza, mobilità e trasporti, pnrr.

Candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista “Lab32”, l’assessore Martone era già collaboratore del primo cittadino, occupandosi di importanti tematiche, tra cui i servizi cimiteriali. "Al termine di un confronto con i componenti della coalizione – ha dichiarato il sindaco Leccese – ho assegnato l’incarico di assessore all’avvocato Martone, persona e professionista serio e competente, nel quale ripongo ampia fiducia. Entra a far parte di una squadra solida e coesa, che sta già lavorando alacremente per il bene della nostra comunità, coniugando esperienza e nuove energie, e che si pone come obiettivo la massima disponibilità ed attenzione nei confronti dei cittadini e al servizio della collettività. Rivolgo all’assessore i migliori auguri di un proficuo lavoro in un’ottica di costruttiva collaborazione, per proseguire con rinnovato slancio il nostro percorso amministrativo".

"Ringrazio il sindaco Leccese per la fiducia riposta nella mia persona – ha detto Stefano Martone – e metterò a disposizione le mie competenze e la mia esperienza per raggiungere gli obiettivi che ci proporremo. Sono certo che, con tanta passione, dedizione e soprattutto con un grande lavoro di squadra, potremo perseguire il bene, la crescita e l’interesse della nostra città, attraverso nuove sfide e nuove prospettive che ci proietteranno nel futuro".

La rimozione dell'ex assessore Paone, arrivata tra l'altro in piena campagna elettorale per le regionali, aveva già creato notevoli tensioni all'interno della maggioranza. Ora la nuova nomina scatena le reazioni del partito di Fratelli d'Italia e sancisce uno strappo importante nel centrodestra. "Un'alleanza presuppone il reciproco riconoscimento degli alleati con il rispetto dovuto - commenta il senatore pontino Nicola Calandrini - Appare quindi incomprensibile e censurabile il comportamento degli alleati a Gaeta che non solo hanno escluso il nostro assessore dalla giunta in fase elettorale ma lo hanno anche sostituito chiudendo qualsiasi possibilità di ricucitura. Il tutto mentre stiamo, come centrodestra, definendo il quadro di governo regionale e ci accingiamo a definire l'assetto per i comuni chiamato al voto in primavera. Le scelte degli alleati a Gaeta costituiscono uno strappo forte, che va definito anche in ragione della domanda di compattezza che gli elettori ci hanno chiesto con l'elezione di Francesco Rocca, visto che Gaeta esprime anche un consigliere regionale che ha guidato la città. La coalizione deve esistere a livello regionale, provinciale e locale. Come partito provinciale esprimiamo la ferma preoccupazione sul caso Gaeta, che costituisce un grave precedente. Serve una ricucitura immediata se non vogliamo che uno strappo diventi una lacerazione profonda".