Primo consiglio comunale a Gaeta, il sindaco Cristian Leccese presenta la Giunta

Prima seduta del rinnovato consiglio comunale anche a Gaeta dopo l’esito delle elezioni del 12 giugno scorso. Otto i punti all’ordine del giorno tra i quali l'insediamento del sindaco Cristian Leccese e dei consiglieri eletti, con l'esame delle condizioni di eleggibilità; la nomina del presidente del consiglio comunale, Davide Speringo, e la scelta del vicepresidente vicario Massimo Magliozzi e quello aggiunto Sabina Mitrano. La seduta è proseguita con il giuramento del primo cittadino, con la comunicazione dei componenti della giunta comunale; la costituzione dei gruppi consigliari e della conferenza dei capigruppo; la nomina dei componenti della commissione elettorale; gli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni; la modifica del regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

“Da oggi – ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese nel corso del suo intervento - sarò il rappresentante di una comunità e la porta della mia stanza sarà sempre aperta senza distinzioni. D’altronde, l’ascolto è alla base del nostro progetto ed è il valore più importante che mi hanno trasmesso i miei genitori. È per questo che penso che il Consiglio comunale sia un luogo in cui si ascolta e si dialoga, rispettosamente, con l’obiettivo di lavorare per il bene comune”. “Questa casa comunale – ha aggiunto Leccese - dovrà essere il luogo dal quale e attraverso il quale possano entrare e uscire proposte con ogni rappresentanza della popolazione gaetana, con tutte le forze produttive di questa città, e con tutti i portatori di legittimi interessi. Gaeta ha bisogno di correre sulla strada dell'ulteriore sviluppo, dell'emancipazione e della lotta alle diseguaglianze. Avremo bisogno di un grande e comune lavoro che, dal momento della chiusura delle urne, supera il confronto elettorale e afferma i valori e i principi dell’amministrare la cosa pubblica per il bene comune, con lo sguardo rivolto verso lo sviluppo sostenibile del nostro territorio; e di questo mi faccio garante”.

Nel corso del suo intervento Leccese ha poi ribadito la necessità di “continuare sulla strada del fare” aggiungendo poi “Oggi ci stiamo insediando con il compito di continuare a migliorare la nostra Città. Il recente risultato elettorale, unico nella storia politica gaetana, ha dimostrato un grande desiderio di continuare sulla rotta tracciata dal mio predecessore Cosmo Mitrano che, durante i suoi dieci anni di amministrazione, ha effettuato numerosi positivi cambiamenti riconosciuti da lusinghieri risultati. Se oggi Gaeta è tra le 20 mete turistiche più ricercate d’Italia e, se tutti noi ci sentiamo così orgogliosi di essere gaetani, lo dobbiamo alla laboriosità, alla lungimiranza, al lavoro di dieci anni di amministrazione Mitrano”.

Questa la composizione della nuova giunta: Teodolinda Morini, vicesindaco con delega all'edilizia privata, pianificazione e Prg: Lucia Maltempo al Distretto socio sanitario, Welfare, Servizi Sociali, Bilancio, Politiche Giovanili; Mario Paone assessore alla polizia locale, protezione civile, Sicurezza, Mobilità e Trasporti, Sviluppo hub commerciale portuale; Simone Petruccelli assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Formazione, Finanziamenti Eu, Manutenzioni e Periferie;

Diego Santoro Ambiente, Aree verdi e parchi, Rifiuti, Commercio.