Giornata della Marina Militare, Pacifico: “Strumento essenziale per mantenimento della pace internazionale”

“Oggi, qui a Gaeta, celebriamo l’anniversario dell’Azione di Premuda del 10 giugno 1918, una delle più significative e ardite azioni compiute sul mare, nel corso della quale, a conclusione di un attacco condotto con incredibile audacia e grande perizia, il Comandante Rizzo silurò ed affondò la corazzata Santo Stefano. L’eroismo, il coraggio e la lealtà di quegli uomini sono riconoscibili nel servizio unico che i nostri uomini e donne della Marina Militare prestano ogni giorno, da decenni, assicurando la libertà di navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle nostre coste. Rappresentano un patrimonio e una riserva su cui la Repubblica può sempre contare, lo vediamo quotidianamente e non dimentichiamo il loro contributo a sostegno degli italiani e dei Paesi amici durante la lotta alla pandemia. L’efficienza e professionalità di questi uomini e donne costituiscono uno strumento essenziale per il mantenimento della condizione di pace dell’intera Comunità Internazionale, ma anche per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese”: queste le parole della senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Cdx, Gruppo Misto), componente Esteri e segretario del Comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione, partecipando alle celebrazioni della Giornata della Marina Militare a Gaeta.

“Dall’inizio dell’invasione non provocata e ingiustificata dell’Ucraina da parte della Russia – ha aggiunto Pacifico - gli alleati NATO e i nostri partner europei hanno allineato operativamente le proprie forze marittime, terrestri, aeree, spaziali e informatiche per difendere la pace, la sovranità e la sicurezza in Europa. Nel celebrare i nostri uomini e donne nella Giornata della Marina Militare, colgo l’occasione per ringraziare anche i nostri alleati per l’impegno collettivo nello schermarci e proteggerci a vicenda" ha proseguito la senatrice pontina. Si ricorderà che Gaeta ospita una delle navi di comando anfibio della Marina degli Stati Uniti che funge anche da piattaforma di comando Afloat di Naval Striking e Support Forces Nato. In un incontro separato, la senatrice ha anche avuto modo di consultarsi con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sugli ultimi sviluppi della missione nel Sahel ricevendo rassicurazioni a riguardo. La senatrice Pacifico ha infine rinnovato “a tutto il personale e ai loro familiari i più sinceri sentimenti di gratitudine, innegabilmente condivisi da tutto il Paese, per gli esempi di umanità, sacrificio e dedizione della Forza Armata”.