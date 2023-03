Giornata in memoria delle vittime del Covid, Rocca: "18 marzo, data indelebile nella memoria collettiva"

Il 18 marzo di tre anni fa i mezzi militari lasciavano la città di Bergamo trasportando le vittime del Covid. E proprio questa è la data scelta per celebrare la "Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus", istituita in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita nella pandemia. In occasione del 18 marzo, le bandiere delle regione Lazio e di tutti gli edifici pubblici, come prevede la commemorazione, restano a mezz’asta in segno di lutto.

Una data che è stata anche ricordata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Il18 marzo 2020 rimarrà indelebile nella memoria degli italiani e del mondo intero- ha dichiarato - L'immagine dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime stroncate da un virus allora ancora sconosciuto racchiuderà per sempre il dramma della pandemia da Covid-19. Lo smarrimento e l'incertezza iniziali hanno lasciato in breve tempo spazio a una reazione tenace e orgogliosa, fatta di scelte collettive e comportamenti individuali. Lo so bene, avendo guidato e vissuto in prima persona lo sforzo della più grande associazione umanitaria a livello globale".

"Mai come in quella occasione - sottolinea ancora il presidente- abbiamo compreso la fondamentale importanza dell'articolo 32 della nostra Costituzione: 'La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività'. Ricercatori, scienziati, medici, personale sanitario, pubblici amministratori, militari, forze dell'ordine e volontari, hanno costituito il caposaldo della nazione, gettando letteralmente il cuore oltre l'ostacolo. A tutti loro va la nostra gratitudine ieri, oggi e sempre. Non dobbiamo disperdere questo patrimonio fatto di umanità e spirito di sacrificio - conclude il governatore - ma anzi rafforzarlo per il futuro che verrà, anche nella nostra regione. Rivolgo a tutti i familiari delle vittime, a nome dell'istituzione che presiedo, le più sincere e sentite condoglianze".