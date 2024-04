“L’evento sulla sostenibilità nell’isola pedonale dimezzata. Maggioranza sempre più confusa”

“L’evento sulla sostenibilità nell’isola pedonale dimezzata”: è arrivato in seguito alla manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale per la Giornata mondiale della Terra oggi, lunedì 22 aprile, l’intervento di Lbc che torna ad accusare la maggioranza di “essere confusa” in tema di sostenibilità ambientale.

“Latina celebra la Giornata mondiale della Terra e il Comune programma un evento di sensibilizzazione sul tema dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente, con la partecipazione di scuole inserite nel programma di certificazione ed educazione ambientale Eco- Schools. Lo fa in una piazza appena riaperta al traffico, almeno sulla carta, dove le auto e i parcheggi hanno guadagnato spazi a scapito di un’isola pedonale vivibile. Che messaggio confuso stiamo dando dunque agli studenti?”, dichiarano dal movimento Latina Bene Comune che evidenzia “tutte le incongruenze di questa amministrazione, che da una parte celebra l’ambiente insieme ai giovani e agli studenti, dall’altra toglie loro spazi vitali per riportare le auto nel cuore della città”.

“Non possiamo non sottolineare il messaggio educativo profondamente sbagliato – si legge ancora in una nota di Lbc –. Si sensibilizzano gli studenti al rispetto dell’ambiente ma non si educano gli adulti a parcheggiare l’auto un po’ più lontana e a fare due passi a piedi. Che esempio si sta dando alle giovani generazioni? Che fiducia possono avere i cittadini di domani in istituzioni che non riescono neppure a offrire una visione e una prospettiva coerente? Come potranno leggere queste incongruenze e cosa ne ricaveranno? Forse che si può dire tutto e il contrario di tutto e che non c’è un bene tanto grande da preservare fintanto che esistono interessi di parte da tutelare”.

Ma Lbc torna anche sul tema dei rifiuti. “Agli studenti si insegna a differenziare correttamente i rifiuti attraverso il programma educativo Eco- Schools, nelle commissioni consiliari si parla di plastic free. Eppure l’attuale amministrazione non dà alcun cenno sul fronte del potenziamento della raccolta differenziata in città, né si preoccupa di eliminare i cassonetti che hanno trasformato alcuni quartieri in una discarica a cielo aperto. Anche sulla raccolta differenziata – sottolinea ancora il movimento – i messaggi sono contrastanti e confusi. Dall’amministrazione non arriva alcun segnale sulla volontà di potenziare la raccolta né tantomeno di risolvere il problema dei rifiuti in centro. Così anche il processo educativo delle Eco Schools rischia di essere banalizzato o compromesso. Ci sembra una pura formalità senza contenuti celebrare con gli studenti questa giornata, quando le scelte dell’amministrazione vanno in tutt’altra direzione”.