Trasporti, info point e strutture al lido: le proposte di Fare Latina per una città a misura di giovani

Trasporti, info point alla stazione e strutture da utilizzare al lido: queste sono alcuni dei temi analizzati da Fare Latina che punta a una città a misura di giovani. Si è tenuta infatti la prima riunione dell'iniziativa giovanile del movimento guidato da Annalisa Muzio, segnando un momento significativo per il coinvolgimento dei giovani nelle questioni della città. L'incontro, coordinato da Alice Rocco, responsabile del dipartimento di Fare Latina Giovani, è stato incentrato su temi cruciali che riguardano direttamente la vita quotidiana dei ragazzi.

Tra i punti più importanti discussi, il problema del trasporto pubblico ha suscitato notevole interesse: i giovani hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo la reale efficienza e la necessità di migliorare i servizi di mobilità, sottolineando l'importanza di un trasporto pubblico affidabile per la loro vita quotidiana. Un altro argomento di rilievo è stata l'assenza di un info point presso la stazione di Latina. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di avere un punto informativo accessibile, che possa servire sia i residenti che i visitatori, fornendo informazioni utili e facilitando la navigazione in città.

La discussione si è poi spostata sulle strutture inutilizzate lungo il litorale di Latina. I giovani hanno proposto di trasformare queste aree in spazi dedicati alle attività sportive e sociali in spiaggia, un’idea che va a sottolineare il valore dello sport come mezzo di inclusione e promozione della salute e del benessere nella comunità.

Infine, è stata annunciata la creazione dei nuovi profili social Instagram e Tik Tok di Fare Latina Giovani; canali digitali che saranno utilizzati per promuovere le attività del dipartimento, condividere aggiornamenti e coinvolgere ulteriormente la comunità giovanile. “Con questa riunione - sottolinea Alice Rocco – Fare Latina Giovani pone le basi per un coinvolgimento più attivo e significativo dei giovani nelle decisioni che riguardano la loro città, dimostrando che il loro contributo è essenziale per lo sviluppo di una comunità più inclusiva e dinamica”.