Ecco la nuova giunta di Sermoneta: Giovannoli nomina i cinque assessori, tre sono donne

E’ ufficialmente iniziata la consiliatura 2024-2029 a Sermoneta, dopo le elezioni dell’8 e del 9 giugno. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio comunale, svolto ieri sera al Belvedere e iniziato con un minuto di silenzio per ricordare l'ex amministratore Fiore De Santis, ha proceduto con l’elezione del presidente nella persona di Pierluigi Torelli.

A seguire la sindaca Giuseppina Giovannoli ha presentato la sua giunta. Nicola Minniti è stato nominato vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e mobilità; Paola Macera assessora a Urbanistica e Governo del Territorio ed Edilizia Privata; Melissa Girardi assessora alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali, Commercio e Artigianato, Mercato settimanale; Ugo Coluzzi è assessore a Bilancio, Tributi e Risorse strategiche, Patrimonio; Valentina Cianfriglia assessora a Welfare e servizi alla persona, Sostegno alle fragilità e inclusione sociale, Sostegno alle famiglie e ai diritti dei minori, Contrasto alle discriminazioni, al disagio sociale e alle povertà, Programmazione Sociale Distrettuale.

Assegnate anche le deleghe ai consiglieri comunali. Pierluigi Torelli si occupa di Cultura e Grandi Eventi, Turismo e Marketing Territoriale, Finanziamenti Pubblici; Mauro Lorenzo Mariotti di Servizi e Decentramento amministrativo, Sport, Impiantistica sportiva; a Vittorio Pacini è andata la Tutela dell’Ambiente, delle Aree verdi, dei Parchi pubblici e salvaguardia del Centro Storico, Decoro Urbano e Manutenzioni, Ciclo dei rifiuti; Luana Campagna è delegata alla Tutela della Salute, Politiche per la tutela e la difesa degli animali, Pari opportunità, Gemellaggi; Roberto Calvani delegato alla Sicurezza del territorio e videosorveglianza, Politiche di coordinamento e collaborazione con Protezione Civile e Anc, Politiche Comunitarie e Transizione al Digitale, Politiche Giovanili e Servizio Civile; infine, Stefania Iacovacci è delegata a Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici comunali, Diritto allo Studio, Formazione e Biblioteca Comunale, Servizi Educativi per la prima infanzia, Infrastrutture Scolastiche.

“Ora dobbiamo lavorare a testa bassa per Sermoneta, per i suoi abitanti, gente laboriosa che da noi si aspetta servizi e risposte – ha detto la sindaca Giovannoli ai consiglieri comunali –. Il mio augurio è che questo lavoro si possa fare insieme, pur nelle differenze delle idee e dei ruoli, per rendere migliore la nostra comunità e il nostro territorio, con un dialogo sempre rispettoso della persona. Il prestigio e la dignità di questa assemblea e delle istituzioni in generale sono interamente affidati alla nostra sensibilità e ai nostri comportamenti".