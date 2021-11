Nuova Giunta a Latina, Fdi: “Il sindaco Coletta cambia strategia. Noi non entreremo in Giunta”

“Coletta la smetta di temporeggiare e assegni le deleghe vacanti”: questo l’intervento dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Latina - Matilde Celentano, Raimondo Tiero, Gianluca Di Cocco, Andrea Chiarato, Gianfranco Antonnicola, Patrizia Fanti - dopo la presentazione della nuova Giunta del Comune di Latina presentata ieri dal sindaco Damiano Coletta.

“Prendiamo atto che il sindaco Coletta ha presentato una giunta politica, contraddicendosi rispetto a quanto detto nei precedenti incontri avuti con il centrodestra nel quale annunciava una squadra di governo di alto profilo tecnico. Dobbiamo constatare un cambio di rotta e di strategia. Probabilmente il sindaco punta ad ammaliare qualcuno del centrodestra a suon di poltrone. Noi non siamo interessati a questi giochetti.

Fratelli d’Italia non ha nessuna intenzione di entrare nella Giunta Coletta. Coerentemente con le linee nazionali, non possiamo governare insieme a Pd e 5 Stelle, così come non possiamo governare con Lbc, la stessa forza politica a cui ci siamo tenacemente opposti nella passata amministrazione. Quale gruppo consiliare più numeroso, eserciteremo a pieno regime i compiti di indirizzo e controllo amministrativo che sono prerogativa del consiglio comunale che è a maggioranza di centrodestra”.

“Dispiace vedere che il sindaco perda altro tempo non assegnando due deleghe importantissime quali l’Urbanistica e lo Sport. La pianificazione urbanistica ha bisogno di ripartire, dopo anni di totale immobilismo. Il settore sportivo richiede con urgenza la risoluzione delle questioni legate all’assegnazione degli impianti. È evidente - concludono i consiglieri di FdiI - ancora una volta una mancanza di programmazione e di concretezza, a scapito della città. Chiediamo al sindaco di smetterla di temporeggiare: assegni le deleghe vacanti a tecnici esperti, in modo che la macchina amministrativa possa muoversi senza ulteriori freni”.