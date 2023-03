Regione Lazio, ecco la giunta Rocca. Due assessori pontini nella squadra del nuovo presidente

Ci suono due pontini tra gli assessori della nuova giunta regionale, quella guidata dal presidente Francesco Rocca eletto alle scorse regionali del 12 e 13 febbraio. A un mese esatto dal voto, il neo governatore della Regione Lazio infatti ha reso noti i nomi dei componenti della sua squadra di Governo in cui figurano anche due rappresentanti della provincia di Latina: si tratta della consigliera regionale Elena Palazzo (nella foto in basso), in quota Fratelli d’Italia, a cui sono andate le deleghe all’Ambiente, allo Sport e al Turismo, e Giuseppe Schiboni (nella foto in basso) di Forza Italia che sarà il nuovo assessore a Scuola e Lavoro.

La nuova giunta Rocca è composta da 5 donne e altrettanti uomini, così come lo stesso presidente aveva annunciato all’indomani delle elezioni di febbraio. La nuova squadra di Governo è stata presentata questa mattina dal presidente della Regione Lazio nel corso di una conferenza stampa. Si confermano le indiscrezioni della vigilia: si tratta di una giunta a trazione Fratelli d’Italia con sei assessori, tra cui proprio la pontina Elena Palazzo, altri due assessori sono in quota Forza Italia e altrettanti della Lega.

“È una squadra pronta a dare risposte concrete alle tante sfide che ci attendono” ha detto il presidente Rocca a margine della presentazione.

Di seguito tutti i nuovi assessori:

- Giancarlo Righini (FdI) assessore al Bilancio e agricoltura e caccia e pesca;

- Roberta Angelilli (FdI) vicepresidente e assessore Sviluppo economico, commercio e artigianato;

- Elena Palazzo (FdI) assessore all’Ambiente, Sport e Turismo;

- Fabrizio Ghera (FdI) assessore ai Trasporti e Rifiuti;

- Massimiliano Maselli (FdI) assessore alle Politiche sociali;

- Manuela Rinaldi (FdI) assessore ai Lavori pubblici e Politiche di ricostruzione;

- Pasquale Ciacciarelli (Lega) assessore all’Urbanistica e Politiche abitative;

- Simona Baldassarre (Lega) assessore a a Cultura, Politiche giovanili, della Famiglia e Pari opportunità )

- Giuseppe Schiboni (Forza Italia) assessore a Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito);

- Luisa Regimenti (Forza Italia) assessore al Personale, Sicurezza urbana, Rapporti con enti locali.