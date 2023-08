Granchio blu, Faticoni (FdI): “Adottare tutte le procedure per affrontare lo stato emergenziale”

“A seguito degli ultimi fatti di cronaca riguardanti l'invasione del granchio blu (callinentes sapidus) e le multe nei confronti di pescatori sorpresi a catturare degli esemplari all'interno del lago di Fogliano, è evidente che bisogna dare delle risposte alla città e ai suoi cittadini tutelando l'ecosistema marino del litorale e quello lacustre del Parco nazionale del Circeo”: a parlare è Mario Faticoni, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione bilancio, che ha annunciato la presentazione di una mozione sul tema.

“La specie di crostaceo in questione, particolarmente invasiva, non solo rischia di compromettere la fauna autoctona ma rappresenta anche un pericolo per i bagnanti, in particolare i bambini, che rischiano di essere feriti. Nel riconoscere l’intervento del Governo e, più precisamente, del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che nel decreto legge del 10 agosto inserisce le misure volte ad affrontare l'emergenza del granchio blu - aggiunge Faticoni -, il gruppo consiliare di Fratelli di Italia, si appresta ad aprire il dibattito nell’Assise comunale”.

E’ stata infatti presentata una mozione perché l’Amministrazione “possa adottare le procedure necessarie per affrontare lo stato emergenziale”; una mozione a firma oltre che di Mario Faticoni (primo firmatario e relatore) anche dei consiglieri Cesare Bruni, Serena Baccini, Valentina Colonna, Giuseppe Coluzzi, Dino Iavarone, Simona Mulè, Renzo Scalco e Raimondo Tiero. “È necessario, dunque, che il Comune di Latina faccia la sua parte, soprattutto nel ruolo di capoluogo di provincia, aprendo la strada al dialogo con la Regione Lazio, il Parco nazionale del Circeo, le diverse istituzioni competenti e le associazioni di categoria per dotarsi di alcuni strumenti di urgenza al fine di evitare la compromissione dell'ecosistema dei nostri mari e laghi. Sarebbe opportuno, inoltre, che l'Ente Parco estendesse il permesso di pescare il granchio blu anche all'interno delle sue aree di competenza, nell’ambito dei nulla osta per la pesca sportiva e professionale”.

“Attivarsi per l'emergenza, affrontarla e renderla un'opportunità per l'intero territorio, specialmente per le aziende operanti nell'acquacoltura e, in generale, nel settore ittico, gettando le basi per la promozione di una filiera produttiva del granchio blu, che potrebbe addirittura diventare un prodotto tipico, sempre tutelando l'ambiente e il nostro fantastico territorio: questa è la strada da percorrere, già solcata dal Governo nazionale” ha concluso poi il consigliere di Fratelli d’Italia.