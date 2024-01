Abbandono dei rifiuti, Comune a caccia di guardie ambientali: ecco l’avviso pubblico

Amministrazione comunale al lavoro per individuare le nuove guardie ambientali. È stato pubblicato infatti l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per i soggetti interessati a svolgere questo ruolo. La collaborazione consisterà in attività di sensibilizzazione, vigilanza e presidio del territorio di Latina in materia di contrasto all’abbandono ed errato conferimento dei rifiuti. Il coordinamento delle attività svolte sarà curato dal servizio Ambiente del Comune di Latina, con la collaborazione del Comando della polizia locale e di Abc.

Con le guardie ambientali, spiegano dal Comune, verrà stipulata una convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di svolgimento delle attività, in modo volontario e a titolo gratuito, con un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate. L’avviso è consultabile sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” – “Bandi di gara” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”; il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il 24 gennaio, entro le 12. L’Ente individuerà poi, mediante apposita valutazione delle richieste presentate, le associazioni con cui stipulare la convenzione in base al punteggio ottenuto in graduatoria. La convenzione avrà durata fino al 21 dicembre 2024.

“Come annunciato – dichiara l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – è stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare le guardie ambientali che presteranno servizio nel 2024 a Latina. È stato un lavoro lungo e meticoloso, iniziato nella commissione Trasparenza, dove tutti i consiglieri hanno dato il loro apporto. Sono stati analizzati i motivi per i quali lo scorso anno il servizio non è partito e abbiamo lavorato unitamente perché, questa volta, tutto possa funzionare nel migliore dei modi. Come prima cosa, infatti, abbiamo stanziato 27mila euro per il rimborso spese dei volontari, ai quali si aggiungono i 6mila euro ottenuti grazie ad un emendamento presentato dall’opposizione e approvato nell’ultimo consiglio comunale. In complessivo, dunque, sono stati stanziati 33mila euro come rimborso spese per chi svolgerà attività sul territorio. Uno dei principali motivi per i quali prima d’ora le guardie ambientali non erano divenute operative, infatti, era proprio legato al rimborso spese troppo basso rispetto alle spese da sostenere”.

“La nostra amministrazione – ha poi aggiunto la sindaca Matilde Celentano – ha sempre ritenuto che le guardie ambientali possano fornire un prezioso contributo anche nell’ottica dell’educazione ambientale. Tra le attività che possono svolgere, infatti, c’è anche quella di informare i cittadini sulle giuste pratiche di conferimento per procedere, solo come ultima ratio, con interventi sanzionatori. Per questo abbiamo dedicato molto tempo ad affinare l’avviso pubblico pubblicato oggi, volto ad individuare le figure più idonee che possano prestare servizio sul territorio di Latina. Al termine delle procedure di aggiudicazione e di formazione, la nostra città potrà contare su figure che, volontariamente, hanno scelto di dedicare il loro tempo per rendere Latina più pulita e ordinata”.