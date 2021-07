Si riunisce il Consiglio provinciale a Latina, la seduta si apre nel ricordo di Mauro Carturan

Prima di iniziare i lavori il presidente Medici ha ricordato l’esponente politico che, oltre alla carica di sindaco di Cisterna, ha ricoperto per tanti anni anche il ruolo di consigliere provinciale

E’ tornato a riunirsi oggi, venerdì 2 luglio, il Consiglio provincia di Latina con la seduta che si è aperta nel ricordo di Mauro Carturan, che si è spento ieri all’età di 62 anni per un malore. Il presidente Carlo Medici prima di iniziare i lavori ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell’esponente politico che, oltre alla carica di sindaco di Cisterna, ha ricoperto per tanti anni anche il ruolo di consigliere provinciale.

“Ci addolora la scomparsa dell’amico Mauro – ha sottolineato Medici – e oggi pomeriggio parteciperò ai suoi funerali portando ai familiari il profondo cordoglio mio personale e dell’intero Consiglio provinciale”.

L’assise ha poi approvato i diversi punti all’ordine del giorno. I primi tre riguardavano il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da alcune sentenze relative a sinistri avvenuti su strade di competenza della provincia; un contenzioso con un ex Lsu poi stabilizzato. Il Consiglio ha inoltre approvato il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ne il Regolamento relativo agli impianti termici che recepisce tutte le novità normative in materia di risparmio energetico.

Infine è stata approvata la richiesta di adesione alla Marcia della pace Perugia-Assisi in programma per il 10 ottobre prossimo.