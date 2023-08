Il Pd in campo per la sanità: “Più risorse e un piano straordinario di assunzioni”

Passa per i Comuni la battaglia che il Pd vuole fare in difesa della sanità che, spiega il segretario provinciale Omar Srubbo, “in questa estate militante assume una centralità rilevante al pari delle altre battaglie per il salario minimo, il contrasto all’autonomia differenziata, la gestione dei fondi Pnrr, l’emergenza climatica. Non a caso tale tematica sarà affrontata all’interno dell’incontro che la Federazione Provinciale sta organizzando per il 15 settembre a Sezze; ‘La cura della comunità. Sanità territoriale e integrazione socio-sanitaria’”.

“Nel frattempo, in questi giorni stiamo presentando un ordine del giorno in tutti i Consigli comunali per accendere un faro di attenzione sulla pericolosa riduzione di risorse destinate al servizio sanitario nazionale ad opera del Governo Meloni e per affermare la difesa dell’art. 32 della Costituzione che recita ‘la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. (…)'.

Siamo molto preoccupati - aggiunge Sarubbo - per l’iniziativa del Governo che nella Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e nel bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ha ridotto l’impegno di spesa in favore del Servizio Sanitario Nazionale riportandolo ai livelli pre-pandemici. Poi, il Documento di Economia e Finanza 2023 (DEF), approvato a maggioranza dal Parlamento il 28 aprile 2023, prevede una spesa per il comparto sanità pari al 6,7% del PIL per il 2023 (era a 6,9% nel 2022), con un orientamento in discesa fino al 6,2%, già a partire dal 2025 a cui va aggiunto anche l’effetto dell’elevata inflazione persistente che riduce, nei fatti, il valore reale delle risorse impegnate”.

Con questo ordine del giorno, quindi il Partito Democratico chiede ai sindaci ed alle giunte di farsi promotori, presso il Governo, ed in tutte le sedi istituzionali preposte, della necessità di aumentare i finanziamenti al sistema sanitario nazionale. In sintesi, viene chiesto:

- di integrare le risorse sul Fondo Sanitario Nazionale ad approvare una specifica normativa che preveda, per ogni anno, la destinazione di una percentuale fissa di risorse non inferiore al 7,5% del Pil a favore del fondo;

- un piano straordinario di assunzioni per fronteggiare la carenza di personale e il conseguente peggioramento del livello di quantità e qualità dei servizi erogati;

- assicurare adeguate risorse allo sviluppo della sanità territoriale (con particolare riferimento alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità) funzionali alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel PNRR e nel DM 77/2022;

- mettere in campo meccanismi incentivanti a livello nazionale per il personale sanitario che opera nelle aree interne, insulari e montane e nel settore dell'emergenza-urgenza.