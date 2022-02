Due impianti di trattamento fanghi in provincia, l'ok della Conferenza dei sindaci dell'Ato4

Tre i punti all’ordine del giorno, tra cui la proposta per due impianti di trattamenti fanghi, che sono stati approvati oggi nel corso della riunione della Conferenza dei sindaci dell’Ato 4 convocata dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.

Il primo punto riguardava, appunto, una proposta progettuale per la realizzazione di due serre per l’essiccazione dei fanghi da collocare in prossimità dei depuratori di Aprilia e Minturno, impianti che saranno realizzati con i fondi del Pnrr. Per il progetto, spiegano da via Costa, sarà infatti richiesto un finanziamento di 6 milioni e 400mila euro, somma alla quale saranno aggiunti 2 milioni e 200mila euro provenienti dagli introiti delle tariffe idriche. “Questa operazione avrà un enorme impatto sugli oneri a carico degli utenti del servizio: una volta che le due serre funzioneranno a pieno regime il costo per la depurazione dei fanghi si ridurrà infatti del 50% circa rispetto a quella attuale”. La Conferenza dei sindaci ha approvato la proposta progettuale predisposta dalla segreteria tecnica che ora proseguirà il suo iter.

Via libera dai sindaci anche agli altri due punti all’ordine del giorno: il varo del Regolamento di contabilità e il Regolamento del Servizio economato per la gestione dei flussi di cassa vale a dire le entrate correnti e i finanziamenti, strumenti che entrano a far parte della gestione finanziaria per la prima volta in assoluto dalla nascita dell’Ato.

“Oggi abbiamo approvato punti chiave per la gestione del servizio idrico – commenta il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli – che avranno evidenti benefici non soltanto sui costi del servizio per i cittadini ma anche sulla gestione dei conti. Gli impianti per l’essiccazione dei fanghi dimezzeranno i costi di tale voce in bolletta mentre i due nuovi Regolamenti rappresentano un’assoluta novità visto che prima non esistevano. Si tratta di risultati che vanno ad aggiungersi al finanziamento da parte del Ministero delle infrastrutture dei progetti per il raddoppio della condotta di collegamento Sardellane-Pianura Pontina e la messa in sicurezza della sorgente Mazzoccolo. Il tutto – conclude Stefanelli - con l’obiettivo di fornire ai cittadini della provincia un servizio sempre più efficiente e ridurre allo stesso tempo i costi”.