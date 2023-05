Chioschi incendiati a Latina, la sindaca incontra i gestori. Poi il sopralluogo al lido

Dopo gli incendi dolosi che hanno distrutto i due chioschi sul lungomare di Latina, il quinto e il primo, si è formato un Comitato nato spontaneamente e questa mattina alcuni rappresentanti hanno incontrato la nuova sindaca, Matilde Celentano, insieme anche ai titolari delle due strutture completamente distrutte dalle fiamme.

Degli inquietanti episodi che sono avvenuti proprio mentre la città era impegnata con il voto per le amministrative - il primo alla vigilia delle elezioni e il secondo quando si era nel pieno dello scrutinio - si era discusso già ieri nel corso di un vertice che c’è stato in Prefettura. “In un caso ci troviamo difronte ad un operatore economico che ha perso il suo investimento – ha affermato oggi la sindaca Celentano - e che per ripartire necessita di essere autorizzato al ripristino del chiosco. L’altro caso riguarda una struttura comunale, data in gestione attraverso bando ad una cooperativa di giovani, rimasti in questo momento senza lavoro. Per entrambe le situazioni occorrono risposte rapide: il Comune c’è e farà la sua parte”.

Da un punto di vista amministrativo, spiegano dal Comune di Latina, le procedure da attivare seguiranno percorsi diversi. “Siamo già al lavoro – ha precisato la prima cittadina - insieme ai dirigenti comunali interessati alla complessità dei singoli casi. Il nostro obiettivo comune è quello di agevolare il più possibile il ripristino dei servizi sul lungomare, consentendo così agli operatori colpiti dagli incendi dolosi di poter lavorare durante l’imminente stagione balneare. Non ci possiamo fermare davanti ad azioni criminose che tentano di destabilizzare l’economia e la sicurezza della nostra comunità”.

Al termine dell’incontro la sindaca di Latina ha voluto sottolineare il doppio impegno delle forze dell’ordine per il potenziamento dei servizi di controllo del territorio da un lato e per le indagini volte a fare luce sugli incendi che hanno provocato allarme nella città di Latina, dall'altro.

Intanto oggi pomeriggio Celentano ha raggiunto il lungomare per un sopralluogo alle strutture devastate. “E’ stato un colpo al cuore – ha affermato –. Faremo di tutto per tornare alla normalità”. Nell’occasione ha voluto prendere visione anche del tratto di strada compromesso dalle mareggiate. “Stiamo cercando di accelerare il più possibile l’avvio dei primi interventi utili ad una circolazione più sicura sul lungomare”, ha poi concluso la prima cittadina.