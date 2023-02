Ex Freddindustria: messa in sicurezza, bonifica e rimozione dei rifiuti dopo il maxi incendio

Una nuova ordinanza che interessa l’area dell’ex Freddindustria ad Aprilia, e che aggiorna quelle del 2020, è stata emanata dal Comune dopo il maxi incendio che ha colpito i quattro capannoni nel sito abbandonato di via Enna.

Nel pomeriggio di oggi, a 10 giorni dall'evento, il sindaco Antonio Terra ha firmato il provvedimento proprio in relazione a quanto accaduto nel pomeriggio del primo febbraio 2023.

“Il documento - spiegano dall’Amministrazione di Aprilia - ordina di avviare immediatamente, a seguito dell’incendio, per gli immobili oggetto del rogo e l’area limitrofa le attività di messa in sicurezza, le necessarie misure di prevenzione e la bonifica e rimozione dei rifiuti ancora presenti. Per il resto dell’area non interessata dall’incendio l’atto richiede anche una relazione aggiornata attestante l’esito del monitoraggio della copertura del capannone che presenta eternit e la ripresa delle attività di bonifica dell’intero sito”.

Il provvedimento, inoltre, ordina la chiusura e il continuo monitoraggio dei varchi di accesso al sito di via Enna.