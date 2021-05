Operazione “No Pain”, Fratelli d’Italia: “Piena fiducia in Luigi Pescuma”

“Fratelli d’Italia esprime piena fiducia in Luigi Pescuma e nell’operato di magistratura e forze dell’ordine. Siamo certi che le indagini in corso chiariranno la posizione del vice coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Latina”: così in una nota il coordinatore provinciale e senatore di Fratelli d’Italia Latina Nicola Calandrini, il coordinatore comunale Gianluca Di Cocco e il vice coordinatore regionale Enrico Tiero in merito al coinvolgimento di Luigi Pescuma nell’ambito dell’inchiesta “No pain” dei carabinieri del Nas che ha portato all’arresto il medico di Sabaudia Sandro Cuccurullo con le accuse di illecita prescrizione di farmaci ad azione stupefacente, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, frode processuale, falso e truffa ai danni dello Stato.

“Allo stesso modo - proseguono gli esponenti pontini di Fratelli d’Italia - gli confermiamo le deleghe a legalità e sicurezza perché Luigi è un uomo che ha fatto della legalità il suo stile di vita. Lo dimostra un lungo passato in Polizia e un presente come avvocato che lo ha visto impegnato in attività nobili a difesa dei più deboli, anche a titolo gratuito. Per questo non dubitiamo della sua correttezza e dispiace che si speculi sulla sua persona. Basterebbe leggere meglio i giornali per rendersi conto che Luigi nulla ha a che fare con la vicenda del “doping” a braccianti indiani per non sentire la fatica, e che è solo per motivi professionali legati a tutt’altro caso che è entrato in rapporti con il medico al centro di questa triste vicenda.

In attesa che le indagini facciano il loro corso - concludono Calandrini, Di Cocco e Tiero - siamo vicini a Luigi Pescuma e siamo certi che il tempo è galantuomo e che potrà uscire integro da questa indagine”