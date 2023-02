L'europarlamentare Procaccini ricevuto a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni

L’europarlamentare pontino di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, neoeletto co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) al Parlamento europeo, è stato ricevuto ieri mattina, 27 febbraio, a Palazzo Chigi dal presidente dei Conservatori europei e premier Giorgia Meloni. Un incontro in cui si è discusso delle attività parlamentari in corso, dell'imminente convention statunitense Cpac e dei prossimi impegni che attendono il gruppo in ambito continentale.

È stata anche l’occasione per una riflessione sugli scenari politici internazionali di medio e lungo periodo. Il presidente Meloni ha dunque augurato buon lavoro a Procaccini che, succedendo al ministro Raffaele Fitto, guiderà insieme al polacco Ryszard Legutko il gruppo parlamentare Ecr nell’ultimo anno di legislatura, prima delle elezioni europee previste nel maggio del 2024.