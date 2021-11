"Latina ci riguarda, costruiamo insieme il futuro": primo incontro post-elettorale del movimento

"Latina ci riguarda - Costruiamo insieme il futuro" è il titolo di un incontro pubblico in programma domani, martedì 2 novembre, alle 18 presso la pizzeria Lavori in corso, a Latina. Un incontro organizzato dal movimento "Riguarda Latina", che aveva presentato una lista all'interno della coalizione che alle amministrative del 3 e 4 ottobre ha sostenuto la corsa a sindaco di Damiano Coletta.

Temi centrali del dibattito saranno la situazione politica del capoluogo dopo la tornata elettorale e gli obiettivi dell'attività del Consiglio comunale. Fra i presenti anche Francesco Pannone, consigliere eletto della lista, insieme a tutti gli altri candidati e gli attivisti del movimento.

"Il risultato di Riguarda Latina è stato formidabile e per nulla scontato - spiega Pannone - Abbiamo costruito in pochi mesi una comunità di persone unite dall'interesse e dalle lotte per i diritti sul lavoro, per una scuola e un'università come laboratori di democrazia aperti alla città, per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, su cui porre le basi per una nuova economia virtuosa e per una cultura accessibile a tutte e tutti. Una comunità preziosa che sarà il motore dell'attività nel consiglio comunale, per costruire insieme un futuro dignitoso per la nostra città."