Dal dormitorio ad Al Karama: la sindaca incontra l’assessore regionale ai Servizi Sociali

Sono stati diversi i temi, tra cui il dormitorio di Latina e Al Karama, al centro del confronto tra la sindaca Matilde Celentano e l’assessore regionale ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli. La prima cittadina ha incontrato in Comune l’esponente della Giunta Rocca alla presenza anche del senatore Nicola Calandrini e degli assessori comunali Michele Nasso e Ada Nasti.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato il primo cittadino – per l’impegno e il sostegno dell’assessore Maselli nei confronti del nostro Comune. Ritengo sia fondamentale una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e quella regionale per affrontare le sfide che si presenteranno, nell’ottica di promuovere lo sviluppo del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo concordato di continuare a collaborare strettamente per implementare progetti e politiche volte a migliorare il benessere della nostra comunità. Proprio per questo, è in programma di organizzare una giunta itinerante della Regione Lazio anche nel territorio di Latina”.

“Durante l’incontro – ha continuato l’assessore Nasso – sono stati toccati alcuni temi fondamentali in cui la collaborazione Comune-Regione sarà fondamentale. Si è parlato del dormitorio di Latina, che merita una particolare attenzione e necessita di una ristrutturazione, della bonifica di Al Karama, del progetto “Dopo di noi”, ma anche dell’emergenza abitativa e dei centri sociali. L’assessore Maselli ha ascoltato con attenzione le problematiche poste sul tavolo e ha garantito la totale disponibilità del suo assessorato e degli uffici competenti nei confronti delle esigenze del territorio di Latina, disponibile ad avviare un dialogo per risolvere le criticità”.