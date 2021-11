Corden Pharma, Coletta incontra il ministro Orlando. Presto un tavolo con Regione e sindacati

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato oggi a Roma il ministro del Lavoro Andrea Orlando: al centro della riunione la situazione occupazionale del territorio pontino e in particolare la questione della Corden Pharma, una delle vertenze più delicate e complesse che riguardano la provincia pontina.

Un incontro quelo di oggi che era stato annunciato nelle scorse settimane e che sia il primo cittadino che il ministro si erano ripromessi di organizzare già prima delle elezioni dello scorso ottobre quando lo stesso Orlando era venuto a Latina per sostenere la candidatura a sindaco di Coletta incontrando anche, nell’occasione, le organizzazioni sindacali.

“Il ministro si è detto disponibile a ospitare un tavolo di confronto per fare il punto sulla vicenda Corden insieme a Regione Lazio e organizzazioni sindacali - ha spiegato il primo cittadino -. Lo ringrazio per la sensibilità mostrata anche in questa occasione nei confronti di Latina e del territorio pontino”.

“Il compito della politica, d’altronde, è proprio questo, a ogni livello, locale e nazionale: prendersi cura dei cittadini e garantire i loro diritti affinché nessuno resti indietro” ha poi concluso il sindaco Coletta.