Degrado e incuria al cimitero di Borgo Montello, la denuncia di Latina nel Cuore

Degrado e incuria al cimitero di Borgo Montello e Le Ferriere. Tra i diversi problemi segnalati dai consiglieri comunali di Latina nel Cuore (Vincenzo Zaccheo, Dino Iavarone, Mario Faticone e Renzo Scalco insieme al responsabile dei Borghi nord Fabrizio Mattioli) c'è innanzitutto la mancanza di manutenzione ordinaria sia all’esterno che all’interno della struttura. Come evidenziato dalle foto raccolte dai consiglieri sulla base delle denunce arrivate dai cittadini, le pareti del cimitero e di numerose cappelle sono quasi del tutto sgretolate, cadenti e in più punti sono presenti pericolosi e taglienti pezzi di ferro arrugginito che fuoriescono dalle mura. "Per non parlare dei soffitti e del pergolato - aggiungono - ormai privi di una guaina adeguata e pertanto sempre più pericolanti a causa delle infiltrazioni d’acqua:una situazione disastrosa alla quale alcuni abitanti hanno cercato di porre rimedio personalmente pagando di tasca propria per installarne di nuove, una soluzione d’emergenza che di certo non può sostituire un lavoro a monteche appare quantomai necessario. Inoltre, ennesima situazione di degrado si registra anche lì dove vengono deposte le salme, una zona che necessiterebbe di un impianto di climatizzazione, oltre che di pulizia e igiene, e che invece versa in uno stato di totale abbandono e incuria: come se non bastasse, quando le temperature si alzano nei mesi estivi, il cattivo odore interessa tutte le aree limitrofe, divenendo insopportabile per tutti coloro che si recano nella struttura".

"Quello che una volta era un cimitero ben tenuto e organizzato - si legge in una nota del gruppo politico - ha visto il suo declino acuirsi in pochi anni. Coloro che desiderano visitare i propri cariscomparsi vengono esposti quotidianamente al pericolo, obbligati ad entrare in cappelle pericolanti con il rischio che un pezzo di muro possa venire giù da un momento all’altro – tanto che molti di loro stanno addirittura meditando di rimuovere le salme per cremarle e riportarle a casa, vendendo la propria cappella di famiglia. Una situazione indecorosa e deplorevole che ha generato già numerose richieste d’aiuto in passatoalle quali – come sempre accade – l’amministrazione Coletta non ha dato alcuna risposta:cosa aspetta l’ente di Piazza del Popolo perrisolvere questa situazione?Gli abitanti dei Borghi meritano rispetto e il Comune deve fare tutto ciò che è in suo potere per dare finalmente dignità ai loro defunti".