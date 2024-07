Ex sindaco Terra e Caporaso indagati, Aprilia civica: “Lontani da ogni imputazione legata alla mafia”

Ha sconvolto una intera città e travolto il Comune di Aprilia l’operazione antimafia che lo scorso 3 luglio ha portato all’esecuzione di 25 misure cautelari e all’arresto anche del sindaco Lanfranco Principi finito ai domiciliari accusato di scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, turbativa d’asta.

Ma dalle carte dell’inchiesta risultano indagati anche l’ex primo cittadino di Aprilia Antonio Terra e Luana Caporaso, ex assessora ai Lavori pubblici dell’Ente; il reato è quello di turbata libertà degli incanti in riferimento alla gara per affidamento del servizi di trasporto pubblico locale.

Oggi, dopo le elezioni del maggio 2023 vinte proprio da Lanfranco Principi, Terra e Caporaso - che a quelle consultazioni era candidata sindaco - sono consiglieri comunali di opposizione. In loro difesa è scesa in campo la coalizione Aprilia civica che attraverso una nota, “nell’esprimere massima fiducia nella giustizia”, si dice convinta “che il lavoro degli inquirenti farà il proprio corso e al contempo chiarirà responsabilità e circostanze a beneficio della comunità e di quel senso della legalità per il quale come coalizione ci siamo da sempre battuti. Il nostro impegno in prima linea a favore dei temi della legalità e della giustizia, alla base della civile e democratica convivenza, ha da sempre caratterizzato non solo la nostra proposta politica ma il nostro corso da amministratori della cosa pubblica”.

“La legalità è e resta il nostro faro - aggiunge la coalizione -. Per quanto riguarda la posizione dei due consiglieri comunali Caporaso e Terra, precisiamo che a differenza di diverse ricostruzioni fuorvianti, i due non hanno subito alcuna misura cautelare, risultano indagati per un’ipotesi del tutto circostanziata da vagliare e valutare dalla lettura degli atti complessivi, ad oggi non ancora a disposizione degli indagati, come per legge. Gli stessi sono sereni circa il relativo operato e si dichiarano disponibili a chiarire nelle sedi opportune. Deve essere però chiara la totale estraneità ad ogni addebito che riguarda atti criminali propriamente detti e soprattutto lontani da ogni imputazione che si possa ascrivere alla parola ‘mafia’” aggiunge ancora Aprilia civica che fa riferimento a “ricostruzioni fuorvianti e superficiali che fanno di tutta l’erba un fascio e che rilasciano alla comunità tesi totalmente false e lontane dalla realtà. Ricostruzioni che non distinguono una misura cautelare da posizioni differenti rispetto al quadro accusatorio principale”.

“Tutta la coalizione continuerà la battaglia per la legalità che da sempre porta avanti e che, anche alla luce dei recenti sviluppi, appare il tema su cui concentrare sforzi e prospettive”, conclude Aprilia civica che ha aderito al sit-in organizzato da Reti di giustizia.