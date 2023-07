Infrastrutture, Tripodi spinge per la Pedemontana: “Cambierebbe il volto del territorio”

Il consigliere regionale della Lega Orlando Angelo Tripodi torna a spingere per la Pedemontana, sottolineando l’importanza di velocizzare l’opera, “strategica per l’intera economia pontina”, che collegherebbe Roma sino al sud del Lazio. E lo fa riprendendo la mozione depositata lo scorso aprile, già protocollata e in attesa di discussione. “Dal 1° luglio - spiega il presidente della Commissione Lavoro in Regione - è entrato in vigore il nuovo Codice degli Appalti, fortemente voluto dal Ministro Matteo Salvini. Un provvedimento che taglia la burocrazia e accelera i cantieri, ora si nomini un commissario per la Pedemontana, assicurando in tempi celeri sia il progetto esecutivo sia i fondi per l'avvio dei lavori”.

La mozione segue il sostegno al progetto sin dalla precedente legislatura, attraverso gli emendamenti presentati dallo stesso Tripodi votati al cosiddetto “sblocca cantieri” a finanziamento dell’opera. Nella mozione Tripodi spiega come “da uno studio commissionato dall’Ance Latina circa la costruzione della Roma-Latina, emerge che l’impatto economico diretto ed indiretto è positivo sia nella fase dei cantieri sia ad opera ultimata. Il dato è tratto: per ogni milione di euro investito in infrastruttura autostradale, si registra un incremento di occupazione di sei persone nel lungo periodo. L’impatto di breve periodo, coincidente con quello della fase di costruzione dell’opera o di cantiere, è invece pari a 16 nuovi occupati.

Dopo aver salvato le opere complementari della Roma-Latina per un valore complessivo di 210 milioni di euro e aver avviato la prima gara - spiga ancora Tripodi nella mozione - bisogna proseguire lo ‘sblocca opere’ intrapreso dalla Lega con il ministro Matteo Salvini al Mit. La Pedemontana cambierebbe il volto del territorio, dando una spinta propulsiva ai porti di Formia, Gaeta e Terracina e migliorando l’accessibilità del Mof e delle isole ponziane”.

Infine, nella mozione il consigliere della Lega impegna “la Giunta regionale a farsi portavoce con il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per superare un’impasse che tarpa le ali al Sud pontino, le cui peculiarità sono linfa vitale per la Regione Lazio, penso a tutto il tessuto produttivo, dal polo farmaceutico, alla nautica, al turismo che all’agroalimentare”.