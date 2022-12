Infrastrutture, Zappone: “Zingaretti lascia un deserto. Nessuna opera importante in provincia”

“E’ un vero deserto quello che la Regione a guida Zingaretti lascia alla provincia di Latina, una totale assenza di opere infrastrutturali, a tutti i livelli, mentre laddove è stato possibile l’apparato di potere della sinistra ha smantellato tutto, come nel disastroso caso della sanità”: così Emanuela Zappone, ex assessore al Comune di Terracina e candidata alle elezioni regionali di febbraio per Fratelli d’Italia.

“La mia è la rabbia e la frustrazione di cittadini che si sono sentiti abbandonati dalla istituzione regionale, che per quasi un decennio ha tirato a campare ignorando le esigenze del territorio. Una Regione con cui è stato difficile dialogare, almeno per quelle Amministrazioni che non avevano il bollino rosso della sinistra, e di cui non si ricorda neppure un’opera importante lasciata al nostro territorio. Sul collegamento stradale Roma-Latina si è perso altro tempo, del raccordo con l’autostrada non vi è traccia, l’alta velocità ferroviaria non pervenuta e dirottata altrove e così via.

L’idea che della provincia di Latina Zingaretti e le sinistre hanno sempre avuto, è quella di una discarica a servizio di Roma: quando si è trattato di pianificare sui rifiuti, l’area pontina è sempre tornata al centro delle attenzioni della Regione. Anche per questo - conclude Zappone, in corsa per un posto in Consiglio regionale -, per dare voce alle esigenze del territorio in cui vivo e lavoro, ho deciso di accettare l’invito di Fratelli d’Italia a rappresentare il partito nella prossima sfida elettorale, portando in primo piano i problemi reali della gente, dei cittadini e delle imprese”.