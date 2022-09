Primo giorno di scuola per gli studenti di Latina, il sindaco Coletta in visita in tre primarie

Primo giorno di scuola a Latina. La campanella è suonata per quasi tutti gli istituti del capoluogo, con l'augurio del sindaco Damiano Coletta che questa mattina ha visitato le scuole primarie di Borgo Faiti, borgo San Michele e l'istituto De Amicis.

"Eccoci all’inizio di un nuovo anno scolastico: riprendono oggi le attività in quasi tutti gli istituti di Latina - ha scritto su un post pubblicato sulla sua pagine Facebook - Ho condiviso le emozioni del primo giorno di scuola con i bambini e le bambine delle scuole primarie di borgo Faiti, borgo San Michele e dell’istituto De Amicis. Lì,La socialità, troppo spesso impedita negli ultimi due anni, è finalmente tornata al centro. Penso che il nuovo anno non potesse partire con un messaggio più azzeccato e più potente di questo. In bocca al lupo a tutte e tutti: studenti, studentesse, genitori e operatori scolastici".