Innalzamento di fascia della Questura di Latina, Coletta: “Mozione approvata un anno fa”

Dopo l’interrogazione presentata dal senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedere l’innalzamento del livello di fascia della Questura di Latina, è intervenuto oggi l’ex primo cittadino e di nuovo candidato sindaco alle amministrative Damiano Coletta.

“Ricordiamo - dichiara Coletta - che nel 2022 l’allora gruppo consiliare del Pd presentò una mozione finalizzata proprio a questo: con l’obiettivo di adeguare l’organico alle mutate esigenze del territorio e per garantire costante monitoraggio e controllo in termini di sicurezza e legalità. Bisogna dare attuazione alla mozione e ci batteremo per questo una volta istituito il nuovo Consiglio Comunale”.

“L’innalzamento di fascia della Questura di Latina è una richiesta avviata già dalle consiliature precedenti – ricorda il candidato sindaco della coalizione progressista -. La mozione, proposta dal gruppo consiliare del Pd e ampiamente sostenuta poi da tutta la coalizione, era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 23 marzo del 2022 e io stesso la consegnai al prefetto Maurizio Falco e all’allora questore Michele Spina.

Una mozione che impegnava il sindaco e gli assessori a farsi portavoce, presso gli organi istituzionali, nel richiedere l’elevazione di fascia e dunque adeguare di conseguenza l’organico in base alle necessità reali del territorio. Il testo era stato inoltrato anche al ministro Lamorgese, al capo della polizia, a parlamentari e consiglieri regionali eletti in provincia. Il tema della sicurezza ci ha visti sempre impegnati in prima linea e l’innalzamento di fascia della questura rappresenterebbe anche un riconoscimento importante alle forze dell’ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono per arginare i fenomeni criminali”.