Si insedia al Comune di Itri la commissaria prefettizia Antonietta Lonigro

Con la mancata approvazione del Bilancio di previsione e le conseguenti dimissioni del sindaco Giovanni Agresti, a Itri si insedia ufficialmente il commissario prefettizio, nominato nei giorni scorsi dal prefetto Maurizio Falco.

La neo commissaria Antonietta Lonigro avrà l'onere di condurre l'amministrazione provvisoria del Comune di Itri fino alla prossima tornata elettorale nella primavera del 2025. La commissaria, nella sua prima giornata, ha fatto visita al prefetto Maurizio Falco, per poi raggiungere l’ente, dove si è insediata dinanzi alla segretaria generale Margherita Martino.

La dottoressa Lonigro vanta una notevole esperienza nell’ambito del ministero dell’Interno, grazie a una carriera iniziata fin da giovanissima e ad esperienze di altissimo profilo nell’ambito delle gestioni commissariali di enti sciolti per infiltrazioni mafiose. "La sua nomina - si legge in una nota - costituisce un vanto e una garanzia per tutta la comunità itrana, per cui si ringrazia il prefetto Maurizio Falco".