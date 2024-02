Isola pedonale nel limbo a Latina, Pd: “Maggioranza contraddittoria e senza idee”

In queste settimane, che sono importanti per definire il futuro del centro di Latina, quello dell’isola pedonale resta un tema caldissimo. Lo scorso 31 gennaio è scaduta l’ultima proroga della sperimentazione in centro e l’amministrazione si è data tempo due mesi per definire un progetto. Piovono critiche dall’opposizione che accusa la maggioranza di essere contraddittoria e senza idee.

“A quasi un anno dalle elezioni, questa povertà di idee sulle questioni cruciali suscita preoccupazione” ha detto la capogruppo del Pd, Valeria Campagna che definisce “un errore” l’ipotesi di riapertura dell’isola: “Specialmente se si dovesse procedere, come sembra, ad una riapertura in mancanza di un progetto complessivo. Quali sono le proposte della maggioranza sulla viabilità, sulla cultura, sulle iniziative con cui dare vita al centro? La mancanza di programmazione e visione evidenzia la superficialità nell'affrontare i problemi del centro storico che non possono essere risolti solamente attraverso interventi estetici come la pittura dell’asfalto”.

“Ci sono contraddizioni evidenti all'interno della maggioranza - rimarca la consigliera dem - . Alcuni gruppi di centrodestra, come emerso anche mezzo stampa, manifestano malcontento per la gestione della giunta Celentano sull'isola pedonale. Una conferma che questa maggioranza esiste solo su carta. Come Pd chiediamo chiarezza sulle reali intenzioni della giunta Celentano e chiediamo, a gran voce, un coinvolgimento concreto delle forze politiche di opposizione.

Abbiamo richiesto come opposizione la convocazione di un Consiglio Comunale dedicato al fine di discutere, insieme a tutte le forze politiche, le questioni cruciali per il futuro della città - conclude poi Camapgna -. Non è accettabile venire a conoscenza attraverso la stampa di tavoli di lavoro che affrontano nuove progettualità senza coinvolgere il Consiglio comunale. La maggioranza deve presentare i propri progetti in aula e rispondere alle legittime preoccupazioni della cittadinanza. Ci aspettiamo – conclude - una risposta chiara e tempestiva in modo da garantire una gestione responsabile e partecipata del centro storico di Latina”.