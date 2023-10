Finanza pubblica, in arrivo in Comune gli ispettori del Ministero dell’Economia

Sono in arrivo in Comune a Latina gli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A darne notizia la stessa amministrazione che con una nota ha annunciato la visita di un gruppo di ispettori del Mef – ufficio V -, che sarà nel capoluogo da giovedì 2 novembre per una verifica amministrativa-contabile presso il municipio cittadino.

“L’ufficio V della Ragioneria dello Stato - spiegano da piazza del Popolo - si occupa, in particolare, del coordinamento delle verifiche di economicità e legittimità delle attività delle province, dei comuni, delle comunità montane, dei loro consorzi e associazioni, degli enti e delle aziende dagli stessi dipendenti (partecipate), che producono servizi di pubblica utilità. Inoltre, lo stesso ufficio coordina indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio degli enti e degli organismi compresi negli ambiti di competenza”.

L’attività degli ispettori all’interno del Comune di Latina si protrarrà, presumibilmente, per diverse settimane.