Dopo il malore a settembre il sindaco di Itri Giovanni Agresti torna in Comune

Era stato colpito da un malore lo scorso settembre e ora, a poco più di tre mesi, il sindaco di Itri Giovanni Agresti è tornato in Comune a guidare la sua amministrazione.

"Sarà però un ritorno senza tensioni - fanno sapere dal Comune - che esclude inizialmente la possibilità di sottoporlo nuovamente a rischi psico-fisici e di stress, rischi che potrebbero ripercuotersi nuovamente sulle sue condizioni di salute". “Sono tornato per fare il sindaco - ha dichiarato Agresti - per esercitare le mie funzioni di rappresentanza pubblica e di coordinamento dell’apparato amministrativo e degli uffici comunali”. Il primo cittadino ha ringraziato la sua vice, Elena Palazzo, gli assessori e i consiglieri per il lavoro svolto in questi giorni di forzata assenza, ma anche tutti i dipendenti che hanno portato avanti la gestione della complessa macchina amministrativa comunale.

Agresti porterà il suo saluto pubblicamente già a partire da sabato 17 dicembre, in occasione del 3° concorso comunale Capol “L’Olio delle Colline”, presso l’aula consiliare del Comune, e a seguire al Museo del brigantaggio nel corso dell’evento “Lezioni sulla letteratura russa”, con l'intervento del professor Giuseppe Di Giacomo.