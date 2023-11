Scuola: il Consiglio regionale approva la legge per la promozione dell'ITS Academy

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato ieri, con 23 voti favorevoli e 8 contrari, la proposta di legge regionale sulle “disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (Its Academy)". Per il consigliere di Fratelli d’Italia Marco Bertucci, primo firmatario della proposta di legge, si tratta di un “livello terziario dell’istruzione scientifica e tecnica, offerta alternativa per chi non voglia intraprendere il percorso universitario”.

Dieci gli articoli della proposta di legge; l’articolo 1, come modificato da due emendamenti dello stesso Bertucci, enuncia le finalità della legge, che sono definite conformi a quelle esposte dalla legge nazionale, la n. 99 del 2022, Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, e articolate nel consolidamento dell' ITS Academy nel tessuto produttivo regionale e nella diffusione della conoscenza di questi percorsi da parte delle famiglie. L’articolo 2, cui erano stati invece ritirati altri emendamenti dello stesso Bertucci per motivi di coerenza con la normativa nazionale, introduce la programmazione dell’offerta formativa dell' ITS Academy, mentre il 3, modificato da altri due emendamenti di Bertucci e uno di Maria Chiara Iannarelli di Fratelli d’Italia, concerne la promozione della cultura scientifica e dei percorsi formativi dell' ITS academy. Approvati senza emendamenti tutti gli altri articoli, di cui particolarmente importante è il 6, che istituisce un tavolo tecnico per favorire i contatti tra Regione, ITS Academy, università e imprese dei settori ritenuti strategici per lo sviluppo regionale. La dotazione finanziaria, nella quale la Regione concorre per il 30% mentre al 70% è di provenienza statale, è stabilita dall’articolo 9 in 200mila euro per ogni annualità, 2024 e 2025, per la parte corrente, e in 300mila e 400mila rispettivamente per il 2024 e il 2025 in conto capitale.

I commenti

“La legge approvata in aula è l’ultimo step di un iter che abbiamo seguito passo passo con il collega Marco Bertucci, proponente della legge - ha commentato Orlando Angelo Tripodi del Gruppo Misto -. Abbiamo fatto un lungo lavoro di audizioni con interlocutori sul territorio, presidi di scuole superiori, presidi di facoltà universitarie e aziende del territorio. Come presidente della commissione che si occupa di Lavoro, giovani e formazione posso esprimere solo grande soddisfazione. Sono istituti che garantiranno una formazione di eccellenza ai giovani, e soprattutto con una reale prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro. Lo stretto legame formazione-lavoro caratterizza i corsi degli ITS Academy con una didattica esperienziale dove l'apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti e ruoli simili alla realtà lavorativa. Fin dal primo momento del mio insediamento in commissione Lavoro ho lavorato a progetti e strategie che mettessero in connessione il mondo della formazione con quello del lavoro. Si tratta di formazione terziaria non universitaria altamente dinamica e qualificata che risponde al mercato del lavoro con livelli di competenza adeguati”.

"Il testo è arrivato in aula dopo un lavoro certosino compiuto dalla commissione consiliare competente, all’insegna della massima collaborazione; garantirà agli ITS Academy del Lazio, e soprattutto agli studenti che intendono intraprendere questo percorso, uno strumento valido e concreto per il loro futuro” ha aggiunto l’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni. “Gli ITS Academy - ha spiegato ancora Schiboni - sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione, mirate a promuovere l’occupazione, specie quella giovanile, e a rafforza le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza. In particolare, per la competitività e per la resilienza a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Il Lazio si pone all’avanguardia in questo settore, per questo, ringrazio per il risultato raggiunto il consigliere, Marco Bertucci, presentatore della proposta di legge, il presidente della commissione, Angelo Tripodi, e tutti i consiglieri regionali. Il lavoro di squadra premia sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini", ha poi concluso.

Non sono dello stesso avviso dal Pd. Voto contrario è stato annunciato, in sede di dichiarazione di voto, da Marta Bonafoni secondo la quale è mancata la condivisione del percorso, almeno nella sua fase finale; una norma “ridondante” l’ha definita, per la mancata sincronizzazione con le modifiche normative nazionali. “La maggioranza di centrodestra ha approvato una legge regionale sugli ITS Academy per fare le campagne informative e di orientamento nelle scuole superiori e per finanziare la realizzazione di Campus per gli studenti che, afferendo a fondazioni di diritto privato, forse dovrebbero essere finanziati dalle Fondazioni stesse e dalle imprese che vi partecipano - ha aggiunto la consigliera del Eleonora Mattia -. Insomma, una occasione mancata per attuare a livello regionale la riforma statale approvata dal precedente Governo, che prevede una compartecipazione di istituzioni e aziende disposte ad investire in competenze. Una legge che invece non fa proprio quello che la legge statale chiedeva di fare alla Regione per competenza regionale, ovvero stabilire eventuali criteri aggiuntivi e procedure per il riconoscimento e l’accreditamento delle fondazioni ITS Academy; prevedere criteri per il coinvolgimento delle parti sociali nell'ambito della programmazione; prevedere la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con il Comitato nazionale ITS Academy, di campus multiregionali e multisettoriali in relazione a ciascuna area tecnologica” ha aggiunto Mattia che ha parlato di “uno spreco di risorse”. “Con l’emendamento dell’assessore Righini - ha spiegato -, stiamo investendo su questa legge 1,9 milioni di euro, di cui 700mila euro per realizzare i campus, 400mila per fare le campagne informative e gli open day e 800mila per attivare nuovi percorsi ITS Academy nel 2025. Uno spreco di risorse, visto che mancano gli studentati per le università pubbliche e visto che proprio per l'orientamento, i campus, la copertura delle rette per gli studenti e lo sviluppo degli ITS Academy sono già state stanziate le risorse statali del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, oltre a 1,6 milioni di risorse regionali, oltre ai fondi Fse+ (che l’anno scorso ammontavano a 12,5 milioni di euro) e ai fondi del Pnrr, ovvero 23,3 milioni di euro per i laboratori e 28,5 milioni di euro per il potenziamento dell’offerta formativa, ovvero per corsi, borse di studio, formazione ai formatori e orientamento”.