Accoltellato il titolare di Capitan Vasco, la sindaca: "Gravità inaudita, siamo vicini alla famiglia"

Una lite per il conto del ristorante ha fatto sfiorare la tragedia nel pomeriggio di ieri, 1 maggio, sul lungomare di Latina. Il gestore del ristorante del lido Capitan Vasco è stato infatti accoltellato da un uomo che era nel locale con una comitiva. Mentre sull'episodio sono in corso le indagini serrate degli investigatori della questura, la sindaca Matilde Celentano, a nome dell'amministrazione comunale, esprime vicinanza al titolare dell'esercizio.



“L’episodio avvenuto nella giornata di ieri in un locale della marina di Latina è di una gravità inaudita – ha affermato la prima cittadina -. Mi sono immediatamente messa in contatto con il figlio del titolare del locale, per portare la vicinanza dell’amministrazione tutta al padre, che ha subito un complicato intervento chirurgico e si trova al momento ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nelle prossime ore mi recherò personalmente a trovarlo - ha aggiunto Celentano - convinta che la vicinanza delle istituzioni sia di fondamentale importanza quando si verificano episodi di tale gravità. A nome dell’amministrazione e dei cittadini di Latina che rappresento auguro alla vittima dell’episodio di violenza una pronta guarigione e confido nel lavoro delle forze dell’ordine, che possano identificare al più presto i responsabili e fare luce sulla vicenda”.