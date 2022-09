Azione accoglie un altro iscritto: entra l'ex consigliere comunale Alessandro Cozzolino

L’ex consigliere comunale di Latina Alessandro Cozzolino aderisce ad Azione, il partito di Carlo Calenda. Il progetto politico lanciato da Carlo Calenda, che alle prossime elezioni politiche correrà in una lista unica con Italia Viva, aggiunge dunque un tassello nella sua struttura accogliendo il nuovo ingresso di Alessandro Cozzolino.

“Ho deciso di iscrivermi ad Azione - spiega l'ex consigliere comunale - perché credo che oggi ci sia più che mai bisogno di una novità in campo politico che parli un linguaggio chiaro e di serietà. Che dica dei Si e dei No netti. Che metta al centro la politica e l’amministrazione a scapito del populismo e delle semplificazioni a slogan di situazioni complesse. Il bipopulismo non è in grado di proporre soluzioni di governo all’altezza e credo che questa situazione che c’è al livello nazionale sia tangibile con mano anche a livello locale dove l’alternanza di governo cittadino non ha portato purtroppo a una rinascita di Latina. In Azione ho trovato tante persone che hanno voglia di impegnarsi, che accolgono a braccia aperte chi vuole dare una mano, che antepongono i progetti ai personalismi. Inoltre un segretario provinciale e un candidato alla camera nel nostro collegio uninominale giovani e capaci. Mi sono sentito subito a casa e ho voglia di dare il mio contributo per far crescere questo progetto".

“Alessandro Cozzolino aggiunge un importante valore in termini di competenza ed esperienza - dichiarano il referente locale del partito, Olivier Tassi, e la candidata sindaco Nicoletta Zuliani - oltre che valore umano, al nostro gruppo provinciale e comunale. I valori liberal-democratici che ci accomunano e lo stile di lavoro di Azione sono la garanzia di risposte fattibili e sostenibili nel tempo”. “Con l’ingresso di Alessandro - aggiunge il segretario provinciale Davide Zingaretti - Azione può contare, sia a livello locale che a livello provinciale, su una figura politica di grande esperienza e capacità. L’impegno di Alessandro verrà valorizzato negli organi locali e provinciali del partito andando così a rafforzare il gruppo. L’adesione di figure come la sua conferma l'autenticità e la serietà del progetto a cui lavoriamo da oltre due anni e che continua a crescere con costanza e determinazione, le esperienze politiche e professionali di Alessandro saranno un valore aggiunto che andranno ad arricchire ulteriormente la già grande rete di Azione in provincia di Latina. Una rete competitiva e pronta al governo del territorio”.