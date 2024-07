Fallimento Latina Ambiente: il Comune sarà parte civile nel processo penale

“Il Comune di Latina si costituirà parte civile nel processo relativo al fallimento della Latina Ambiente e al contempo trasmetterà alla Corte dei Conti tutti gli atti riguardanti le vicende della società pubblico-privata e delle cause che hanno condotto al suo fallimento”. Lo ha dichiarato ufficilamente l'assessore comunale alle partecipate Ada Nasti oggi in aula consiliare nel corso della seduta di question time in risposta ad una interrogazione presentata dalla consigliera Maria Grazia Ciolfi.



L’assessore ha anche fornito una serie di delucidazione sul conferimento dell’incarico al professor Federico Pernazza finalizzato a garantire la più ampia tutela dell’interesse dell’ente, alla luce della delibera del commissario straordinario del Comune Carmine Valente con la quale nel 2023 è stato conferito all'avvocatura il mandato per la costituzione di parte civile nel procedimento penale nel quale il Comune di Latina risulta parte offesa. “L’affidamento diretto al professor Pernazza - ha aggiunto la Nasti - è legittimo. La Corte di giustizia europea ha chiarito che la consulenza legale non è un appalto di servizio ma una prestazione di opera intellettuale, andando a valorizzare il principio della libera scelta del difensore in quanto incarico fiduciario”.

L’assessore Nasti ha poi precisato che la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento oggetto dell’interrogazione non era obbligatoria, ma – come emerso dal parere legale fornito dal professor Pernazza – un’alternativa all’introduzione di un autonomo e ordinario giudizio civile. “Il parere legale – ha precisato – ha altresì evidenziato che nel caso di specie, trattandosi di società in house, gli eventuali danni conseguenti alle condotte degli amministratori rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti. Questa amministrazione, guidata da un sindaco garantista, ha scelto di percorrere entrambe le strade: non ha revocato la delibera del commissario Valente, quindi il Comune si costituirà parte civile, e al contempo trasmetterà tutto ai giudici contabili. Preciso – ha concluso – che gli ultimi atti, relativi alla transazione con la curatela fallimentare, sono stati già trasmessi alla Corte dei Conti”.

Per quanto riguarda il processo penale la prossima udienza è fissata per il 3 ottobre prossimo davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli chiamata a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta di 26 persone tra le quali l'avvocato Giacomo Mignano, consulente del sindaco Matilde Celentano a titolo gratuito, e Stefano Gori, responsabile della segreteria del primo cittadino.