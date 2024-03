Latina Ambiente: "Nessuna chiarezza su costituzione di parte civile e conflitto di interessi"

C’è ancora il caso Latina Ambiente al centro dello scontro politico tra maggioranza e opposizione con strascichi che proseguono dopo il Consiglio comunale di martedì nel corso del quale sono stati affrontati alcuni aspetti della situazione della società mista. Ma le risposte fornite dall’assessore e i punti ancora poco chiari rispetto al da farsi sono diventati oggetto di un intervento dei consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032che definiscono “imbarazzante” la posizione di chi governa la città e rilanciano sulla questione della partita debiti/crediti tra l'amministrazione e la società fallita. Oltre che sul procedimento penale ancora in corso e nel quale l'amministrazione comunale era intenzionata a costituirsi parte civile tanto che il commissario prefettizio Valente aveva anche affidato l'incarico ad uno dei professionisti dell'Avvocatura, Francesco Cavalcanti. "A prescindere dall'esito della causa amministrativa e dall'eventuale rientro in bonis della società, riteniamo questo passaggio un atto non solo dovuto – sottolineano i consiglieri - ma anche necessario da parte del Comune, socio di maggioranza della Latina Ambiente. Se confermate le ipotesi di reato nel processo penale in itinere, la società avrebbe avuto una gestione ben lontana dall'interesse pubblico, impedendo all'ente persino di mettere in atto azioni di tutela ed eventuali contestazioni derivate dalla mancanza di condivisione di dati e documenti di bilancio. Si parla di occultamento di perdite fino a 18 milioni di euro, di crediti TIA 1 gonfiati, emissioni di dividendi solo al socio privato e con bilanci in rosso, fitti non pagati e altro ancora".

Secondo i rappresentanti dell'opposizione sarebbe sconsiderato rinunciare alla costituzione di parte civile visto che secondo i tecnici incaricati dal Comune una buona parte dei crediti reclamati dalla curatela verte su fatture non contestate dagli uffici comunali nel modo contrattualmente previsto. "Emerge chiaro dalle carte - sottolineano - il quadro di una gestione fallimentare e la costituzione di parte civile rappresenta una presa di posizione legittima dell'ente, che nelle ipotesi di reato in essere risulta parte gravemente danneggiata. Se fosse confermata una gestione illecita della società, consentirà al Comune il riconoscimento del danno subito, sia morale che materiale". I consiglieri sollevano inoltre il caso dell'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi "per alcuni membri del suo staff e il nuovo presidente del CdA di ABC, che è anche curatore del fallimento di Latina Ambiente. C'è un tema di inopportunità politica che non si può sottacere. Riteniamo necessaria - concludono i consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per Latina 2032 - una verifica sull'eventuale esistenza di cause ostative per gli incarichi fiduciari assegnati dalla stessa sindaca a due suoi stretti collaboratori e per la nomina del nuovo presidente del CdA dell'azienda speciale".