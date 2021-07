Giorgia Meloni: "Lavoriamo con gli alleati per un candidato sindaco a Latina"

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ieri a Latina ha presentato il suo libro "Io sono Giorgia", al campo Coni accolta da molti simpatizzanti. Giorgia Meloni, nell'incontro con i cittadini del capoluogo, si è soffermata anche sulla prossima tornata elettorale partendo anche dal rapporto con gli alleati: "Sono sempre stata convinta di voler vincere con il centrodestra - ha precisato - e non ho mai pensato che la nostra crescita dovesse essere a danno degli alleati. Quando ci furono le ultime elezioni Europee, che hanno cambiato il destino di Fratelli d'Italia, la Lega ha preso il 34%. Sono due partiti diversi che possono crescere insieme e l'ho dimostrato.Io ho sempre lavorato perché si crescesse insieme. La competizione non la faccio con la Lega o con Forza Italia, ma con 5Stelle e Pd, quello mi interessa".

A proposito poi del candidato per le prossime elezioni a Latina ha precisato: "Siamo in tempo per mettere in campo un candidato spendibile per questa città. E' in corso un confronto con gli alleati e indicheremo una persona in grado di risollevare Latina dall'amministrazione di questi ultimi cinque anni. Abbiamo messo in campo a l'ipotesi di una candidatura di un nostro esponente".