L'assessore all'Ambiente Adriana Calì incontra i cittadini tutti i venerdì

L'assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Politiche energetiche del Comune di Latina Adriana Calì inaugura un ciclo di incontri con i cittadini. "Ritengo che il dialogo con la città - spiega - sia una parte fondamentale dell’attività di un assessore. Per questo ho deciso di istituire uno spazio dedicato al ricevimento di cittadine e cittadine che vogliano interloquire direttamente con me per rappresentare le proprie istanze, i propri progetti, le proprie soluzioni. Uno spazio immaginato per dare avvio a una partecipazione attiva da parte della cittadinanza".

Le porte dell'ufficio dell'assessore Calì saranno aperte, previo appuntamento richiesto via mail all'indirizzo adriana.cali@comune.latina.it, tutti i venerdì dalle 15 alle 17.