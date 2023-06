Assemblea Lbc, La Barbera e Coletta confermati segretaria e presidente del movimento

Latina Bene Comune ha tenuto nei giorni scorsi l’assemblea dei propri iscritti, un momento di confronto aperto con la relazione sull’analisi del voto delle elezioni amministrative, sul percorso degli ultimi sette anni e sull’attuale assetto. Sia la segretaria Elettra Ortu La Barbera che il presidente Damiano Coletta si sono soffermati sulle criticità del movimento, del civismo e sulla situazione politica nazionale e locale.

L’Assemblea è stata anche occasione per discutere sulla leadership del Movimento e a conclusione del dibattito è stata rinnovata all’unanimità la fiducia a Damiano Coletta ed Elettra Ortu La Barbera.

“I soci e le socie – si legge in una nota di Lbc - sono impegnati a continuare a lavorare con dedizione e passione per realizzare gli obiettivi del movimento, che includono la promozione della partecipazione civica, la lotta per l'equità sociale e l'adozione di politiche sostenibili per la comunità. Ancora una volta è emersa la necessità di coinvolgere attivamente i cittadini nella vita politica e di essere presenti sul territorio, ascoltando le esigenze di tutti e tutte rispondendo alle sfide emergenti. Con i tavoli tematici che sono partiti questa settimana, LBC è impegnata a rafforzare la propria presenza e ad ampliare la sua base di sostenitori, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano contribuire a un cambiamento positivo nella nostra comunità”.

Prossima tappa politica del movimento sarà il Congresso che in autunno dovrà scegliere le nuove cariche e rinnovare il Consiglio Generale.