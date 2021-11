Latina all’assemblea dei presidenti di Provincia: "Necessaria una revisione della riforma"

Si è tenuta a Parma nelle due giornate di martedì 9 e mercoledì 10 novembre l’assemblea dei presidenti della Provincia a cui ha preso parte anche una delegazione di Latina guidata dal consigliere Angelo Tomei.

Delegato dal presidente f.f. Domenico Vulcano, il rappresentante pontino, nell’ambito della XXXVIII Assemblea Annuale Anci, ha preso parte ai lavori del convegno sul tema “Tornare alle Province: riforme e risorse per la sfida della ripresa. Modelli e progetti per le ‘Case dei Comuni’”, lavori ai quali è intervenuto anche il ministro degli Affari regionali e delle autonomie Maria Stella Gelmini.

“Questa assemblea è stata una importante occasione di confronto - sottolinea Angelo Tomei – sia sul futuro delle Province per discutere di molte questioni e in particolare della necessità di arrivare alla revisione della riforma delle Province restituendo a questi il ruolo che spetta loro primo fra tutti quello di essere un punto di riferimento fondamentale per i Comuni del territorio di competenza, in particolare per i Comuni minori. Ci aspettiamo quindi che l’impegno preso dal Governo a destinare maggiori risorse venga rispettato a breve termine, già dalla prossima legge finanziaria”.