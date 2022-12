Partono le assemblee territoriali del Pd di Latina: prima tappa giovedì 29

Partono le assemblee territoriali del Pd di Latina, con la prima tappa fissata a Latina Scalo. "Nonostante la fase, stiamo compiendo tutti gli sforzi per rendere più forte e aperto il Pd di Latina - si legge in una nota stampa. Alle iniziative sul programma e a quelle sulla solidarietà aggiungiamo ora una tappa fondamentale: le assemblee territoriali".

"Con la chiusura delle ultime sezioni decentrate, il partito locale negli anni ha progressivamente abbandonato (o subappaltato a singoli) il rapporto con interi quartieri di Latina, dove siamo assenti, e intere porzioni di territorio - è la riflessione del segretario cittadino Leonardo Majocchi - Proviamo a ricucire anche da qui grazie a un difficile lavoro quotidiano che nonostante tutto stiamo portando avanti". Il primo appuntamento in programma è giovedì 29 dicembre a Latina Scalo, da Qb Zucchero e Pomodoro, alle 17,30. L'assemblea è aperta agli abitanti del quartiere e non solo. L'obiettivo è mettere in rete e raccogliere esigenze e bisogni della popolazione.