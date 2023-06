Associazioni di volontariato, dal Comune i fondi per acquistare mezzi e attrezzature

La Giunta comunale di Latina ha approvato la delibera riguardante lo schema di convenzione tra il Comune e le associazioni e organizzazioni di volontariato stanziando 70mila euro.

“Questa amministrazione – sottolinea l’assessore con delega alla Protezione civile Gianluca Di Cocco - riconosce il volontariato come espressione di solidarietà sociale e si impegna a favorirne e agevolarne l’impiego e lo sviluppo, anche attraverso l’erogazione di contributi che possano facilitare le attività. Già in passato le associazioni e le organizzazioni di protezione civile hanno dimostrato di essere fondamentali per la città e, per questo, intendiamo valorizzare il ruolo che svolgono e sostenerle nel miglior modo possibile. Tramite i fondi stanziati le associazioni potranno acquistare mezzi e attrezzature e formarsi per svolgere al meglio il loro servizio sul territorio di Latina”.



Le associazioni e organizzazioni di protezione civile si occuperanno di assistenza ed informazione alla popolazione in casi di eventi programmati o situazioni di emergenza; monitoraggio del territorio; svolgeranno servizio nella sala operativa del C.O.C; si attiveranno in caso di ricerca di persone scomparse; effettueranno interventi e campagne antincendio; svolgeranno attività informativa e di supporto logistico a tutela della incolumità e sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni di pubblico interesse ed effettueranno servizio di assistenza presso i plessi scolastici negli orari di entrata ed uscita degli studenti.



Il contributo annuo da parte dell’amministrazione comunale verrà erogato previa verifica delle attività svolte sulla base di specifici progetti e in base al raggiungimento degli obiettivi.