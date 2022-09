Assunzioni e concorsi in Provincia: firmati i primi contratti, nuovi bandi in arrivo

Prime firme sui contratti di assunzione a tempo indeterminato in Provincia. Nell'ambito di un'azione di rafforzamento dell'organico previsto dal presidente Gerardo Stefanelli, l'ente ha assunto infatto due geometri e cinque operai, inseriti nei settori della Viabilità e dell'Edilizia scolastica, il cui contributo sarà importante per dare risposte più rapide alle esigenze del territorio. Si tratta del primo step per rafforzare la macchina amministrativa.

Nella giornata di ieri, 14 settembre, è inoltre partito l'iter per bandire tre nuovi concorsi: il primo per sei posti di categoria D tecnica per ingegneri e architetti; il secondo, sempre di categoria D, per amministrativi. Anche queste figure professionali, che rafforzeranno il settore Ecologia, saranno necessarie per migliorare il funzionamento dell’ente. Contemporaneamente si sta ultimando la definizione degli organismi di controllo dell’attività della Provincia: è stato redatto l’avviso pubblico per individuare Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022/2025.

“Passo dopo passo – sottolinea il presidente Stefanelli – stiamo dando attuazione alle indicazioni contenute nel documento di Bilancio approvato dal Consiglio provinciale rafforzando l’organico dell’ente e definendo la composizione degli organismi deputati al controllo delle attività economiche. Il potenziamento della macchina amministrativa, inserito tra i punti fondamentali delle linee del mandato, costituisce sicuramente la condizione necessaria per velocizzare le attività della Provincia e di conseguenza fornire risposte celeri e servizi efficienti ai cittadini”.