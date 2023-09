Ater, Enrico Dellapietà è il nuovo presidente dell'azienda di edilizia residenziale pubblica

Enrico Dellapietà è il nuovo presidente dell’Ater di Latina. Il presidente della Regione Francesco Rocca ha firmato i decreti di nomina dei vertici delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica delle province di Latina, Viterbo e Rieti confermando di fatto i nominativi di coloro che aveva scelto come commissari straordinari il 2 agosto scorso.

Si tratta di Enrico Dellapietà per l’Ater di Latina, Diego Bacchiocchi per l’Ater di Viterbo e Luigi Gerbino per l’Ater di Rieti.