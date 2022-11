Via libera agli esami per istruttori di guida: l’avviso pubblico dopo 15 anni

Martedì 22 novembre sarà pubblicato sull?albo pretorio della Provincia un avviso pubblico relativo agli esami per il conseguimento dell?idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole - anno 2022. Un passaggio importante visto che le prove verranno espletate delle prove 15 anni dopo quelle precedenti. L?istruttore di guida può essere abilitato a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; abilitazione per titolari di patenti B speciale, C speciale e D.

Coloro che intendono sostenere l?esame per il conseguimento dell?idoneità professionale per insegnanti di teoria e per istruttori di guida delle autoscuole o dell?estensione dell?abilitazione posseduta devono presentare apposita domanda, in bollo, utilizzando i moduli scaricabile dal sito internet della Provincia di Latina, all?indirizzo www.provincia.latina.it, alla sezione Avvisi e Bandi. Le domande di ammissione alle sessioni di esame per l?anno 2022 dovranno pervenire entro e non oltre il 20 .01.2023. Tutte le altre informazioni sono contenute nell?avviso che sarà pubblicato martedì.

"L?aver indetto gli sami per il conseguimento dei titoli per insegnanti e istruttori di guida ? commenta il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ? rappresenta il risultato di un intenso lavoro portato avanti dall?Ufficio viabilità e trasporti della Provincia e di una serie di incontri con i diretti interessati, i titolari delle scuole guida del territorio. Questa amministrazione ha fortemente voluto che le prove venissero ripristinate dopo 15 anni e oggi siamo soddisfatti di avere dato risposte concrete agli operatori".