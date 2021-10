Ballottaggio a Latina: Leodori, Zingaretti e Letta a sostegno di Damiano Coletta

Altri tre big della politica arrivano in provincia per sostenere al ballottaggio il candidato sindaco Damiano Coletta. Tre diversi gli appuntamenti in programma in città.

Il primo appuntamento sarà con Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, che domani, giovedì 14 ottobre, alle 10,30, presso il Museo della Terra Pontina in piazza del Quadrato, terrà una conferenza stampa in cui saranno illustrate le misure per Latina contenute nella nuova programmazione europea 2021-2027 e nel Pnrr, oltre al progetto regionale di riqualificazione dell'ex stallino. Parteciperà all'incontro anche il consigliere regionale Enrico Forte. L'appuntamento si tiene in un luogo simbolo della collaborazione tra il Comune di Latina e la Regione Lazio, impegnate su diversi fronti per lo sviluppo della città, sia con il fiananziamento per la riqualificazione dello stallino e dello stesso museo sia per quanto riguarda l'efficientamento energetico per la fruibilità degli spazi.

Il secondo appuntamento sarà invece, sempre nella mattinata di domani, con il presidente Nicola Zingaretti, che sarà alle 12 al Nad Caffè Bistrot di Piazza del Popolo. Davanti a un aperitivo Damiano Coletta e il presidente della Regione Lazio parleranno del ballottaggio e delle prospettive per Latina.

Il terzo e ultimo appuntamento pubblico della giornata si terrà alle 20:30 presso l’arena del Circolo Cittadino Sante Palumbo, in Piazza del Popolo. Qui il sindaco parlerà ai cittadini insieme a Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico.