Festa grande in piazza a Latina per la vittoria di Damiano Coletta, eletto al secondo turno con il 54,90%. Coletta è sceso dal Comune insieme al suo staff e ha festeggiato ed esultato con i cittadini, in gran parte giovanissimi. Ha poi spiegato che "Latina ha scelto di guardare al futuro in questa partita epocale". Ma ora il dialogo sarà con tutta la città.