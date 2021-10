Ballottaggio a Latina, i big della destra in piazza: il discorso di Zaccheo | Il video

Il discorso del candidato sindaco Vincenzo Zaccheo dal palco allestito in piazza del Popolo, accanto ai big del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Vittorio Sgarbi e Giovanni Toti.

Inizia con il ringraziare tutti Vincenzo Zaccheo, in particolare Salvini e Meloni, già arrivati sul territorio più volte per sostenere la sua candidatura a sindaco del capoluogo. Poi chiede un impegno preciso: "Nel 2032 Latina festeggerà il suo centenerio - ha dichiarato Zaccheo - Vi chiediamo di firmare un disegno di legge che impegni anche il Parlamento per acquisire al patrimonio del Comune i palazzi di fondazione per realizzare la cittadella giudiziaria".