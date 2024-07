Latina aspira a diventare Capitale italiana del libro 2025: ammessa la candidatura

Dopo la candidatura a Capitale italiana della cultura, Latina aspira a diventare Capitale italiana del libro 2025. L'amministrazione comunale ha partecipato al bando, che si è chiuso lo scorso 8 luglio, presentando un dossier incentrato sulla storia del territorio, a partire dai miti di Ulisse ed Enea per finire all’epopea raccontata dallo scrittore di Latina Antonio Pennacchi attraverso il suo romanzo Canale Mussolini”, vincitore del Premio Strega 2010. Il ministero della Cultura ha ammesso la candidatura e così ora Latina è ufficialmente in corsa.



“Il libro siamo noi – ha spiegato il sindaco di Latina Matilde Celentano - Siamo la poesia di una popolazione nata per caso e che si scopre portatrice delle radici del Paese più bello del mondo. Siamo stati ammessi al concorso, insieme ad altre 19 città. Ho voluto fortemente partecipare a questo concorso per rilanciare la nostra offerta culturale attraverso un programma ambizioso di eventi per la promozione della lettura. Perché leggere non è soltanto una questione intima, ma leggendo si partecipa alle cose del mondo e alla vita, che è fatta di tempi, persone e luoghi vicini e lontani, si forma e si inventa un se stesso più ricco, più sfaccettato. C’è anche un’altra ragione che mi ha spinto a candidare la nostra città al concorso nazionale: è contenuta nella storia e nelle attività della biblioteca comunale ‘Aldo Manuzio’ che, sebbene in parte ancora oggetto di ristrutturazione, svolge appieno la sua funzione. Voglio ringraziare tutto il gruppo di lavoro che si è dedicato al progetto di candidatura, realizzato completamente in house valorizzando le professionalità interne al Comune di Latina”.



“Il programma ideato – ha concluso il sindaco Celentano - sarà sostenuto, in caso di vittoria, dal contributo previsto pari a 500mila euro da parte del Ministero della Cultura. A questo fondo l’amministrazione stanzierà ulteriori somme”.



Il Ministero della cultura ha precisato che le rappresentanze delle città candidate saranno convocate per partecipare a un incontro pubblico per la presentazione e l’approfondimento del dossier che al momento non potrà essere divulgato, pena l’esclusione.