Azione di forza del centrodestra: dimissioni in blocco fra poche ore per far cadere Coletta

L'azione di forza era stata annunciata già all'indomani del voto per le comunali del 4 settembre scorso nelle 22 sezioni di Latina. Ora i partiti della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Latina nel Cuore e Udc), forti della vittoria alle politiche del 25 settembre, passano all'attacco e annunciano le dimissioni in blocco dei loro consiglieri fra poche ore. Oggi è dunque il giorno decisivo, quello del primo consiglio comunale dopo la nuova proclamazione del sindaco avvenuta il 9 settembre. Ed è anche il giorno in cui il centrodestra compatto respinge al mittente l'ultimo appello di Damiano Coletta a un governo di transizione.

Consiglieri e dirigenti dei partiti si sono riuniti questa mattina e al termine dell'incontro annunciano con una nota che si dimetteranno proprio nel corso della prima assise convocata alle 18. "Con grande senso di responsabilità, coerenza e amore", dicono, di fatto affideranno per la seconda volta in poche settimane la città a un commissario prefettizio. Un'operazione che spiegano così: "Nell'ultimo anno si è dimostrato che la cosiddetta 'anatra zoppa', ossia un sindaco che non la maggioranza in consiglio comunale, né tanto meno la fiducia dei suoi concittadini, non è in grado di garantire alla città un'amministrazione che faccia fronte ai tanti problemi del nostro territorio e che sia in grado di pianificare lo sviluppo e il futuro di Latina. Per questo motivo, ma anche e soprattutto per voltare pagina rispetto agli ultimi sei anni di totale immobilismo dell'amministrazione Coletta è stato deciso che i consiglieri comunali eletti a Latina rassegneranno in blocco le loro dimissioni".

"Il nostro - spiegano dirigenti, amministratori ed eletti dei partiti - è un gesto di responsabilità e un atto di amore nei confronti di Latina. Chiudendo questa fallimentare esperienza amministrativa saremo presto in grado di assicurare a Latina un'amministrazione in grado di risolvere i problemi dei cittadini, dare risposte a famiglie e imprese e lavorare finalmente per un futuro di sviluppo e crescita del nostro meraviglioso territorio". Il risultato sarà però quello di privare la città di una guida politica per diversi mesi, fino a quando gli elettori di Latina saranno di nuovo chiamati alle urne per eleggere il sindaco.